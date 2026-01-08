Jon Reyes se despide de TVN: Un nuevo capítulo tras su inesperado despido y gratitud por su experiencia en el canal

El periodista Jon Reyes anunció su despido de TVN, donde participaba en los programas «Buenos Días a Todos» y «El Medio Día». La noticia fue confirmada por el propio Reyes a través de su cuenta de Instagram, donde compartió detalles sobre su desvinculación y su experiencia en el canal.

En sus declaraciones, Reyes describió la conversación con los directivos de TVN como breve y cordial. “Fue una conversación muy amena, muy breve. En parte también me lo esperaba porque había solicitado reducir mi participación en los paneles diarios para enfocarme en mi bloque de espectáculos, y ellos lo aceptaron desde un inicio”, explicó el periodista.

Reyes, quien nunca antes había sido despedido, comentó sobre la experiencia: “Nunca me habían echado de una pega, tengo que ser muy sincero. Siempre he sido yo quien renuncia, pero esta vez fue distinto. No me derrumba, pero es una sensación nueva”. A pesar de la sorpresa de su salida, el periodista expresó su gratitud hacia el equipo de TVN y valoró el crecimiento profesional que experimentó durante sus tres años en el canal. “Estoy tranquilo y muy contento por todo lo que di en el canal. Me quedo con la gratitud hacia un equipo que me permitió crecer mucho profesionalmente”, concluyó.

La salida de Jon Reyes de TVN marca un nuevo capítulo en su carrera, y sus seguidores están a la expectativa de sus próximos pasos en el ámbito del periodismo de espectáculos y otros formatos mediáticos.