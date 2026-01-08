Paul Vásquez inspira a todos con su titulación como Técnico en Enfermería a los 57 años: «Nunca es tarde para aprender»

El humorista Paul Vásquez, conocido como «El Flaco», ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su titulación como Técnico en Enfermería a los 57 años.

A través de sus redes sociales, Vásquez compartió su logro académico, acompañado de un mensaje inspirador dirigido a jóvenes y adultos. “Bueno, llegué a la meta, fue un camino de repente que uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando”, expresó el comediante. Además, añadió: “Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante, de llegar a la meta. Así es que ustedes pueden, si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr”.

El humorista, que ha sido una figura destacada en el entretenimiento chileno, decidió dedicar tiempo a sus estudios, dejando de lado temporalmente su carrera artística para concentrarse en su formación profesional. Este esfuerzo ha sido reconocido no solo por sus seguidores, sino también por la Quinta Compañía de Bomberos de San Bernardo, donde se desempeña como voluntario honorario. La institución le dedicó un mensaje de felicitación: “El día de hoy queremos felicitar al voluntario honorario y actual Consejero de Disciplina, don Paul Vásquez Vergara, quien se tituló oficialmente como Técnico en Enfermería. Nos alegra contar con voluntarios profesionales que crecen tanto en lo personal como en lo bomberil. ¡Cinco abrazos y muchas felicidades por este importante logro! “.

Con su reciente titulación, Paul Vásquez se convierte en un ejemplo de que nunca es tarde para aprender y que la dedicación y la perseverancia pueden abrir nuevas oportunidades, incluso para aquellos que ya han establecido una carrera en otras áreas. Su historia resuena como un mensaje motivacional para todos aquellos que buscan alcanzar sus metas personales y profesionales.