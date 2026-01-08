Maite Orsini confiesa su frustración como actriz en ‘El Laberinto de Alicia’: ‘Era la más mala del elenco’

Maite Orsini, diputada chilena, compartió reflexiones sobre su paso por la actuación en una reciente interacción con sus seguidores en Instagram.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Orsini recordó su participación en la teleserie “El Laberinto de Alicia”, emitida en 2011, donde interpretó a “Dolores Donoso” a la edad de 23 años. La parlamentaria no dudó en realizar una autocrítica sobre su desempeño en la producción, señalando que, a pesar de haber sido una experiencia enriquecedora por el gran elenco, no disfrutó del proceso debido a su alta autoexigencia. “Si bien fue una bonita experiencia porque fue un gran elenco, no lo pasé tan bien porque yo soy muy autoexigente y la verdad es que soy una pésima actriz”, confesó.

Orsini relató que la vergüenza fue un sentimiento constante durante las grabaciones. “Soy muy mala, lo hago muy mal y yo me daba cuenta, entonces grababa las escenas, las veía en el monitor y me daba tanta vergüenza”, expresó. La diputada también mencionó que se sentía la más débil del elenco, lo que le generaba frustración y una profunda inseguridad. “De verdad era, lejos, la más mala de todo el elenco. Lo hacía muy mal y me generaba mucha frustración y me daba vergüenza verlo en la tele”, añadió.

Consciente de sus limitaciones, Orsini solicitó apoyo a la producción para contar con un profesor de actuación, aunque esta ayuda nunca se concretó. A pesar de las dificultades, la diputada valoró la experiencia como un aprendizaje significativo que le permitió reconocer que la actuación no era su verdadera vocación. “Justamente después de eso, me di cuenta de que no quería seguir trabajando en televisión y que, realmente, lo que me gustaba era mi carrera de derecho. Así que… buenos y malos recuerdos”, concluyó.

La participación de Orsini en la teleserie ha sido un tema poco recordado en su carrera, pero su reciente sinceridad ha generado interés entre sus seguidores, quienes han apreciado su honestidad sobre una etapa menos conocida de su vida profesional.