ISP alerta sobre retiro de metformina del mercado por hallazgo de un elemento extraño en su envase, ¿qué implicaciones tiene?

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile ha anunciado el retiro voluntario del mercado de un medicamento que contiene metformina, utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la prediabetes, debido a la detección de un elemento extraño en su envase.

El fármaco afectado es el “Metformina Clorhidrato comprimidos de liberación prolongada 1000 mg”, fabricado por Artura Pharmaceuticals Private Limited en India. Este medicamento, que actúa como hipoglicemiante oral y pertenece a la clase de las biguanidas, tiene como principio activo la metformina y está registrado bajo el número F-26874. La presentación retirada corresponde a un estuche que contiene 500 comprimidos, con fecha de vencimiento en abril de 2028.

La alerta emitida por el ISP se debe a la identificación de un defecto en el producto, específicamente la presencia de un elemento extraño en un alvéolo de un blister, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores. El ISP ha instado a los usuarios a estar atentos y a no consumir el medicamento afectado.

Para más información sobre las alertas farmacéuticas y cosméticas, el ISP ha habilitado un buscador oficial donde se pueden consultar todas las notificaciones publicadas.

Este retiro se suma a otras alertas recientes en el ámbito de la salud pública, reflejando la importancia de la vigilancia en la calidad de los medicamentos disponibles en el mercado.