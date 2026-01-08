Jorge Ugalde revela su angustiante experiencia tras el triple crimen de La Reina en conmovedora carta escrita a mano

A más de dos meses del homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, una carta de Jorge Ugalde, el único imputado, ha generado un nuevo giro en el caso del triple crimen ocurrido en La Reina, Chile.

Jorge Ugalde, quien se encuentra en prisión preventiva, ha compartido un manuscrito en el que describe su vida tras la muerte de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke. En la carta, Ugalde expresa que “estas circunstancias han sido y están siendo un infierno para todos, algo inimaginable. Ni en los peores sueños”. Este testimonio ha sido revelado por el noticiero Meganoticias, que accedió al contenido del documento.

El imputado, psicólogo de profesión, también agradece el apoyo que sus padres han brindado a su hija Dominga durante su detención. Ugalde menciona que “cosas que fueron muy significativas es que ustedes habían pagado toda su carrera y que siempre ha recibido un aporte en lo que ella ha necesitado. Esta declaración permite ir acreditando que yo tengo un apoyo económico”.

Además, el matinal Contigo en la mañana ha informado sobre las lesiones que presenta Ugalde, lo que ha suscitado interés en torno a su situación en prisión. En este contexto, Pedro Sepúlveda, hijastro de Ugalde, ha expresado su apoyo al imputado, afirmando que “él tiene la tranquilidad de una persona que no ha hecho nada, él ha estado meditando, él ha estado haciendo yoga”. Sepúlveda también destacó el respaldo que la familia de Ugalde ha proporcionado para cubrir los gastos legales, indicando que “esta carta habla sobre el apoyo que sus padres le han brindado a mi hermana y que nos han brindado ahora para poder pagar abogados y peritos que están trabajando para nosotros”.

El caso del triple homicidio ha conmocionado a la comunidad y sigue siendo objeto de atención mediática, mientras se espera el desarrollo de los procedimientos judiciales correspondientes.