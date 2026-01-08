Boric y Jackson celebran caída de pobreza en Chile y critican a Kast por su narrativa pesimista sobre el país

La Encuesta Casen 2024 revela una notable disminución de la pobreza en Chile, lo que llevó al presidente Gabriel Boric y a su ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a celebrar los resultados y criticar implícitamente al presidente electo, José Antonio Kast.

Los datos, presentados por la ministra de Desarrollo, Javiera Toro, indican que la pobreza por ingresos ha caído al 17,3% en 2024, lo que representa una disminución de 3,2 puntos porcentuales en comparación con mediciones anteriores. Si se utilizara la metodología anterior, que incluía el alquiler imputado, la pobreza por ingresos también habría mostrado una baja, situándose en un 4,9%, por debajo del 6,5% registrado en 2022 y del 10,7% en 2020. En total, alrededor de 600 mil personas han superado el umbral de pobreza desde la última medición.

Durante una conferencia, Boric destacó que “podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile”, aunque también reconoció que aún existen desafíos por enfrentar. En un tono conciliador, el presidente atribuyó la mejora a las políticas implementadas por su gobierno y los anteriores, afirmando que los buenos indicadores son resultado de una trayectoria sostenida.

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, Boric intensificó su discurso, utilizando los datos de la Casen para cuestionar la narrativa de crisis que ha promovido Kast. “Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la CASEN nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Por su parte, Giorgio Jackson calificó los resultados como una “gran noticia” y atribuyó la mejora en los índices a diversas políticas del gobierno actual, como el aumento del salario mínimo, el pago de pensiones de alimentos y la reducción de la inflación. “Sin estas mejoras, probablemente no podríamos contar que 600 mil personas salen de la pobreza desde 2022”, afirmó Jackson.

La Encuesta Casen, que mide la pobreza y la desigualdad en el país, es un instrumento clave para evaluar el impacto de las políticas sociales y económicas en la población chilena. En total, más de 3,4 millones de chilenos se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, lo que representa un 17,3% de la población total.