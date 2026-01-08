Café Tacvba exige retirar su música de Spotify por inversiones en armamento y cuestionamientos éticos sobre la plataforma

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, ha anunciado que la banda ha solicitado a Universal Music y Warner Music México que eliminen su catálogo de Spotify, argumentando que no desean financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos. Esta decisión surge en medio de una controversia sobre las inversiones de Spotify en empresas de defensa y el uso de inteligencia artificial en la música.

En un video publicado en sus redes sociales, Albarrán expresó su descontento con la plataforma de streaming, afirmando que contraviene su visión artística y ética. El cantante mencionó que la solicitud de retirar su música de Spotify se basa en preocupaciones sobre “las inversiones en armamento” y la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). “He entregado, de parte de Café Tacvba, una carta a Universal Music y Warner Music México, solicitando que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify“, indicó.

La controversia se intensificó tras el anuncio de Daniel Ek, CEO de Spotify, sobre una inversión de 700 millones de dólares en la empresa de defensa Helsing, que se especializa en software de inteligencia artificial para aviones de combate. Spotify, por su parte, defendió su posición, aclarando que Helsing es una empresa independiente que ha estado proporcionando tecnología de defensa a Ucrania.

En respuesta a las acusaciones de Albarrán, Spotify emitió un comunicado en el que negó financiar acciones bélicas, afirmando que “los hechos cuentan una historia distinta” y que no hay anuncios de ICE en su plataforma. La compañía también destacó que la publicidad mencionada por Albarrán fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno estadounidense que se difundió en varios medios.

Respecto a la crítica sobre el uso de inteligencia artificial, Spotify aseguró que su política está diseñada para proteger a los artistas humanos de clones y fraudes, y reafirmó su compromiso con los músicos. “Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años”, afirmaron, añadiendo que la plataforma paga el 70% de sus ingresos a los titulares de derechos.

Rubén Albarrán también instó a los seguidores de Café Tacvba a escuchar su música en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, promoviendo la creación de un “nuevo mundo, más justo y horizontal” donde la música mantenga su valor y significado. Esta petición se suma a las de otros artistas como Massive Attack, Björk y Lorde, quienes han expresado preocupaciones similares sobre la industria musical y su relación con plataformas de streaming.