Carmen Tuitera arremete contra Disley Ramos: “Lamento que el feminismo le sirva solo cuando le conviene”

Carmen Tuitera ha intensificado sus críticas hacia Disley Ramos, tras la filtración de conversaciones privadas con Guillermo Maripán, donde cuestiona la relación entre ambos.

La influencer Carmen Tuitera, conocida por su presencia en redes sociales, ha arremetido contra Disley Ramos en el contexto de unas conversaciones que mantuvo con el futbolista Guillermo Maripán, las cuales han sido filtradas. En estos chats, Tuitera pone en duda la naturaleza de unos supuestos encuentros que Ramos y Maripán habrían tenido en Italia, insinuando que el futbolista habría financiado los pasajes aéreos para esos viajes.

En respuesta a las acusaciones, Disley Ramos se refirió a Tuitera de manera despectiva, lo que llevó a la ex participante de “Mundos Opuestos” a expresar su descontento. “Me da pena que una mujer, por despecho, insulte a otra llamándola prostituta”, declaró Tuitera en una entrevista exclusiva con FM Dos, criticando la hipocresía en el discurso feminista de Ramos.

La situación se complica aún más debido a que Tuitera se encuentra en un conflicto legal con Guillermo Maripán, lo que añade una capa de tensión a la controversia. En su canal de difusión, Carmen Tuitera lamentó que Disley Ramos solo recurra al feminismo cuando le conviene, afirmando: “Lamento mucho que Disley se acuerde del feminismo cuando le conviene, pero no cuando él cometió un delito”.

Además, Tuitera compartió un pantallazo de una conversación en la que se revela que Maripán se refiere a Disley como un “error”, lo que refuerza su argumento sobre la falta de sinceridad en las afirmaciones de Ramos. La situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras han comenzado a tomar partido en esta disputa pública.

Por otro lado, la polémica también ha afectado la participación de Disley Ramos en un programa de conversación, que se había previsto antes de que estallara este conflicto relacionado con el hijo adoptado de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. La controversia sigue desarrollándose, y se espera que las reacciones continúen en el ámbito digital.