Alerta en Coquimbo: Prohíben baño en playa de Puerto Velero por presencia de peligrosa Fragata Portuguesa

La Seremi de Salud de la región de Coquimbo ha emitido una alerta preventiva tras la detección de Fragata Portuguesa en Puerto Velero, prohibiendo el baño en la zona.

Este jueves, se identificaron ocho ejemplares de la especie de hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae en la playa de Puerto Velero, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proteger a la comunidad. La Seremi de Salud ha decretado la prohibición temporal de baño y de actividades marinas en el área hasta que se confirme la ausencia de estos organismos peligrosos.

La Fragata Portuguesa es conocida por su capacidad de secretar una neurotoxina que puede causar irritación en la piel de las personas que entran en contacto con ella. Según la Seremi de Salud, “eventualmente podría generar también un colapso cardiorrespiratorio al simple contacto con especies vivas o muertas, ya sea completa o con partes de ellas”. Esta advertencia subraya la importancia de evitar el contacto con la especie, que puede representar un riesgo significativo para la salud.

Las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras se evalúa la situación en la playa. La prohibición de baño se mantendrá hasta que se realicen las verificaciones necesarias para asegurar que no haya más ejemplares en la zona.