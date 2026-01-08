El hermano del joven asesinado en Talcahuano habla sobre el trágico conflicto.

Hermano de joven asesinado en Talcahuano revela detalles del conflicto: “Nunca imaginé que esto podría suceder”

Vicente Miranda, hermano de Cristóbal, quien falleció tras ser agredido en una celebración de Año Nuevo en Talcahuano, ha compartido nuevos detalles sobre el trágico incidente y ha dirigido un mensaje a la madre de uno de los acusados.

En una entrevista con TVN, Vicente relató que él y su hermano habían tenido un altercado previo con uno de los agresores, a quien no conocían. “Él nos atacó primero y lo de nosotros fue defensa personal”, explicó Vicente, aclarando que la pelea se originó porque Cristóbal defendió a una mujer que estaba siendo acosada, desmintiendo rumores de un conflicto amoroso.

El primer enfrentamiento ocurrió el 15 de diciembre, pero fue en la madrugada del 1 de enero cuando Cristóbal se encontró nuevamente con los agresores en un local nocturno. En este encuentro, los atacantes obligaron a Cristóbal a arrodillarse y pedir perdón, a lo que él se negó, lo que desencadenó una brutal golpiza que lo dejó gravemente herido. Cristóbal falleció dos días después a causa de las lesiones.

Vicente también mencionó que tras el primer conflicto, recibió amenazas y fue objeto de intimidación a través de redes sociales. “Si yo hubiese imaginado al menos un poco de lo que iba a pasar, ni siquiera hubiera salido de mi casa”, lamentó.

La Fiscalía ha encontrado un grupo de Instagram donde los implicados discutían planes de atacar a los hermanos, lo que sugiere una posible premeditación del crimen. En las conversaciones, uno de los involucrados se jactaba de ser hijo de un detective, lo que Vicente criticó duramente: “Le debería dar vergüenza ser un hijo de un uniformado, se supone que están para proteger, no para hacer daño”.

Además, Vicente se refirió a las declaraciones de la madre de uno de los imputados, quien consideró injusto el proceso judicial contra su hijo. Vicente respondió: “Lo que fue injusto es la manera en que mataron a mi hermano, en la posición que han puesto mi familia. Yo creo que no es una injusticia, yo creo que se llama justicia, que le quede muy claro”.