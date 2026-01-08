Solicitan cinco años de internación cerrada para adolescente culpable de accidente fatal en Curacautín que dejó dos muertos

Un adolescente de 16 años enfrenta una posible internación de cinco años en régimen cerrado tras ser declarado culpable de conducir en estado de ebriedad y causar la muerte de dos amigos en Curacautín, región de La Araucanía.

Los trágicos hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2025, alrededor de las 22:30 horas, cuando el joven, al volante de un vehículo en la Ruta Internacional, perdió el control del automóvil debido a su estado de embriaguez. En el vehículo viajaban otros cuatro adolescentes, y el accidente resultó en el volcamiento del auto, que terminó impactando contra un montículo de tierra.

Como resultado del siniestro, Philliph Soto Morales, de 18 años, falleció en el lugar, mientras que Bastián Salinas Granadino, de 16 años, sufrió lesiones graves y murió posteriormente en el Hospital de Temuco. Los otros dos ocupantes del vehículo también resultaron heridos de gravedad.

Después del accidente, el adolescente se dio a la fuga sin prestar ayuda a las víctimas ni informar a las autoridades. Además, se determinó que conducía sin licencia. Un informe de alcoholemia reveló que tenía 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, un dato que fue presentado en el tribunal por el fiscal Iván Isla, del Ministerio Público en Curacautín.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de internación en régimen cerrado para el joven, quien está siendo juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que está en vigor desde noviembre de 2005. La audiencia para la determinación de la pena está programada para el 12 de enero, y la lectura de la sentencia se llevará a cabo el 16 de enero.