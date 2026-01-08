Colo Colo se despide de Vicente Pizarro, quien se une a Rosario Central tras un exitoso paso por el club

Vicente Pizarro deja Colo Colo y se une a Rosario Central, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

El centrocampista chileno Vicente Pizarro ha sido transferido oficialmente a Rosario Central, según lo anunciado por el club argentino en sus redes sociales. La operación se concretó tras un acuerdo entre ambos clubes, y se produce en un contexto donde Colo Colo, tras un desempeño decepcionante en el torneo doméstico de 2025, se ve obligado a desprenderse de algunos de sus jugadores más destacados. Pizarro, quien fue capitán del equipo en la última parte de la temporada, es uno de los pocos que logró destacar en un año complicado para los albos.

El nuevo director técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, solicitó específicamente la incorporación de Pizarro, quien ya había trabajado bajo su dirección en el pasado. En la publicación oficial del club argentino, se da la bienvenida al jugador, destacando su llegada desde Colo Colo y su participación en la selección chilena: “El volante de la Selección chilena llega procedente de Colo Colo. ¡Bienvenido al Canalla, Vicente!”.

Por su parte, Colo Colo despidió a Pizarro con un emotivo mensaje en sus redes sociales, resaltando su trayectoria en el club y su formación en las divisiones juveniles. En la publicación, se menciona: “Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener. Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y seis títulos”. Además, se enfatiza que “esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido”.

La salida de Pizarro se suma a la incertidumbre en Colo Colo, que también está a la espera de ofertas por otros jugadores como Lucas Cepeda y Alan Saldivia, mientras el club busca reestructurarse tras la difícil temporada.