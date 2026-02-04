CGR revela irregularidades en proyectos del GORE Tarapacá: más de $58 millones sin documentación respaldatoria adecuada

La Contraloría General de la República (CGR) de Chile ha denunciado irregularidades en proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá, revelando que más de $58 millones fueron rendidos sin la documentación adecuada para su ejecución.

En un informe presentado este miércoles, la CGR detalló que se realizó una fiscalización a 66 iniciativas que recibieron financiamiento a través de transferencias a organizaciones de la sociedad civil. De este total, se identificaron $58.362.020 que fueron rendidos sin el respaldo necesario, incluyendo documentos como nóminas de asistentes, actas de entrega y evidencia fotográfica que acreditara la recepción de bienes y servicios.

Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría ha instruido al Gobierno Regional de Tarapacá (GORE) a gestionar la devolución de estos fondos y a remitir los comprobantes contables del reintegro en un plazo de 60 días hábiles. Además, se detectaron problemas en la entrega de equipos tecnológicos, específicamente la falta de documentación que acreditara la entrega de 14 notebooks, parte de un total de 120 destinados al proyecto “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”, cuyo costo asciende a $7.700.000. Aunque los fondos fueron devueltos, no se explicó por qué los equipos no fueron utilizados a pesar de contar con facturas aprobadas.

El informe también señala otros proyectos que presentan irregularidades, incluyendo $87.390.000 sin rendiciones de cuenta, saldos pendientes de rendición por $69.590.704 y $96.400.469 en rendiciones observadas por falta de respaldos. Ante estas situaciones, la CGR ha ordenado exigir la devolución de estos montos o, de ser necesario, iniciar acciones judiciales.

Adicionalmente, se han encontrado conflictos de interés, donde se han identificado coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones, lo que suma un total de $50.020.381, en contravención a los manuales de concursos de vinculación.

Por último, el documento de la CGR también menciona observaciones sobre documentación y facturas, incluyendo una por $14.200.000 emitida en 2024 por Inversiones SIA Ltda., asociada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá. La CGR ha indicado que la documentación de respaldo no coincide con los testimonios de cinco de los siete socios entrevistados, lo que podría implicar la adulteración de un instrumento público o privado, y ha solicitado aclarar la situación y tomar acciones legales si corresponde.