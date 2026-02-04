Rusia convierte palomas en biodrones teledirigidos: ¿una innovadora tecnología o un nuevo método de espionaje?

Una startup rusa está desarrollando un innovador sistema que convierte palomas en biodrones controlados a distancia mediante chips implantados en su cerebro.

La empresa Neiry Group, ubicada en Rusia, ha comenzado a implementar chips en palomas con el objetivo de transformarlas en biodrones teledirigidos. Según un informe de Forbes Rusia, estos dispositivos tienen como finalidad principal el monitoreo de infraestructuras críticas, como líneas eléctricas y centros de distribución de gas. Sin embargo, otros medios europeos, como la Agencia EFE, han sugerido que su uso podría extenderse a actividades de espionaje.

El equipo detrás de este proyecto incluye científicos del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Moscú, que es dirigido por Katerina Tíjonova, hija menor del presidente ruso Vladímir Putin. Además, la startup cuenta con el respaldo de varios inversores vinculados al gobierno ruso y de una fundación asociada al oligarca del metal, Vladímir Potanin.

El proceso de conversión de las palomas en biodrones implica la implantación de electrodos en el cerebro del ave, que se conectan a un estimulador y un controlador que se colocan en una mochila que el ave lleva en su lomo. Este sistema permite enviar pulsos eléctricos que controlan los instintos de la paloma, facilitando su dirección y posicionamiento a través de GPS. La mochila también está equipada con paneles solares que proporcionan energía al sistema.

Neiry Group ha afirmado que no es necesario entrenar a las palomas, ya que cualquier ave se vuelve controlable de forma remota tras la cirugía. “No se requiere entrenamiento: cualquier animal se vuelve controlable remotamente después de la cirugía”, indicaron representantes de la empresa a Forbes. Estos biodrones se diferencian de los convencionales por su mayor autonomía y alcance, y la compañía asegura que las palomas mantienen una vida útil normal tras la implantación del chip.

Actualmente, los científicos están realizando pruebas de vuelo con varias palomas que ya han sido equipadas con los chips. Algunas de estas aves volarán sobre Moscú, mientras que otras serán enviadas a diferentes direcciones a miles de kilómetros, aunque no se han especificado los destinos. Según la Agencia EFE, la empresa ha recibido una considerable financiación, reportando ingresos de 481 millones de rublos (aproximadamente 6,2 millones de dólares) en 2024, y ha atraído cerca de mil millones de rublos (13 millones de dólares) en inversiones desde su fundación en 2018. Sin embargo, expertos han expresado dudas sobre la efectividad del proyecto, citando el limitado avance científico en este tipo de tecnologías.