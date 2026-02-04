Tensión en Barrio Meiggs: Carabineros enfrentan a ambulantes en operativos para desalojar comerciantes ilegales y limpiar la zona

Graves enfrentamientos han tenido lugar en el Barrio Meiggs de Santiago, donde Carabineros ha llevado a cabo un operativo para desalojar a comerciantes ambulantes.

Los incidentes más críticos se registraron en la intersección de Toesca con San Alfonso, donde algunos individuos lanzaron objetos contundentes hacia el personal policial. Este operativo tiene como objetivo evitar que los vendedores ilegales reinstalen sus toldos azules en la zona, tras haber sido desalojados el día anterior de un área que abarca las calles Grajales, Exposición, Sazié y Bascuñán Guerrero. La acción forma parte de un plan implementado por la Municipalidad de Santiago para cercar el Barrio Meiggs y controlar el ingreso de comerciantes sin permiso.

El despliegue policial también incluyó cortes de tránsito y labores de limpieza en el corazón del barrio, debido a la acumulación de basura y escombros generados por los disturbios previos. Las autoridades han señalado que esta operación es parte de una estrategia por etapas que se ha ido extendiendo a diferentes calles del sector.

Además, durante la madrugada, se registraron otros incidentes en el Barrio Meiggs, donde tres personas fueron detenidas tras la instalación de barricadas en dos tramos de la calle Gorbea, específicamente en las intersecciones con Conferencia y San Alfonso, ubicadas a pocos metros del área que fue intervenida el día anterior.

El operativo de Carabineros se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para regular el comercio ambulante en la capital, un tema que ha generado controversia y tensiones en diversas ocasiones.