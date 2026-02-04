Último día de remate en MIM: Todos los zapatos a solo $10 mil por cierre de tienda física en Lampa

La zapatería MIM ha anunciado el cierre definitivo de su tienda física, llevando a cabo un remate de todos sus productos a un precio fijo de $10.000.

Esta semana, MIM, una conocida zapatería en Chile, comunicó que cerrará su tienda presencial de manera definitiva. Como parte de este proceso, la empresa ha decidido rematar todos los pares de zapatos que quedan en su inventario, ofreciendo cada producto a un precio único de $10.000. Este remate se llevará a cabo hoy, marcando el último día para que los clientes puedan adquirir calzado a este precio.

Para participar en el remate, los interesados deben acudir de forma presencial a la bodega principal de MIM, ubicada en la Región Metropolitana. Es importante destacar que no se habilitará la opción de compra online. La dirección exacta para el remate es El Alfalfal 471, bodega 230, en la comuna de Lampa. El horario de atención para los compradores es desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Los clientes que deseen comprar deben tener en cuenta que, debido al cierre de la tienda, no habrá posibilidad de cambios ni devoluciones en los zapatos adquiridos durante el remate.

Este cierre de MIM se produce en un contexto donde varias empresas del sector retail han enfrentado desafíos significativos, lo que ha llevado a decisiones similares en el mercado. La situación actual del comercio en Chile ha generado un aumento en las liquidaciones y remates, reflejando las dificultades que enfrentan muchas tiendas físicas.