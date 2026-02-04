Lollapalooza 2026: Nuevos artistas se suman al cartel y cambios en el show de DJO por alta demanda

El festival Lollapalooza ha revelado tres nuevos artistas que se suman a su edición 2026, incluyendo al rapero español Sasky y a los chilenos Candelabro y Aura Baby.

Sasky, conocido por su estilo único en el rap, se presentará en la jornada inaugural del festival, programada para el viernes 13 de marzo. Por su parte, Candelabro y Aura Baby, dos destacados exponentes de la música nacional, actuarán el sábado 14 de marzo, coincidiendo con las presentaciones de grandes artistas como Tyler The Creator, Lorde y Turnstile.

Además, se ha confirmado un cambio de recinto para el concierto paralelo de DJO, el proyecto musical del actor Joe Keery, famoso por su papel en la serie ‘Stranger Things’. Originalmente programado para el 16 de marzo en el Teatro Coliseo, el show se trasladará al Teatro Caupolicán debido a la alta demanda de entradas.

La venta de boletos para el concierto de DJO comenzará hoy, miércoles 4 de febrero, a partir de las 10:00 horas, a través del sistema Puntoticket. Los precios de las entradas varían entre $69.000 para los palcos y $40.300 para la platea alta.

Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes a nivel internacional, continúa generando expectativas con su alineación de artistas y eventos paralelos, consolidándose como un referente en la escena musical de América Latina.