Trump advierte a Scouts: perderán apoyo militar si no regresan a sus valores tradicionales y rechazan la inclusión

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha instado a la organización Scouting America, anteriormente conocida como Boy Scouts, a regresar a sus “valores fundamentales” para evitar la pérdida de apoyo militar. Esta advertencia se produce tras la decisión de la organización de aceptar a niñas y de cambiar su nombre a Scouting America a partir del 8 de febrero, con el objetivo de promover la inclusividad.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, comunicó que el Departamento de Guerra ha estado revisando su relación con Scouting America en los últimos meses. En sus declaraciones, Parnell describió a la organización como “una gran organización que, en muchos sentidos, ha perdido el rumbo”. Además, criticó las decisiones tomadas por los líderes de Scouting America en la última década, que, según él, han estado en desacuerdo con los valores de la administración actual y del Departamento de Guerra, incluyendo la adopción de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y otras posturas relacionadas con la justicia social y la ideología de género.

La advertencia de Parnell se produce a pocos meses del Jamboree Nacional, un evento que reúne a miles de Scouts en Virginia Occidental y que está programado para julio de este año. Este evento, que se celebra cada cuatro años, depende del apoyo de cientos de miembros de la Guardia Nacional y del servicio activo para proporcionar asistencia médica, de seguridad y logística. La pérdida de este apoyo militar podría poner en riesgo la realización del campamento, según reportes de medios como The Washington Post.

En un comunicado, Parnell enfatizó: “Desde el primer día en el Departamento de Guerra, hemos dejado claro: No más DEI en el DoW. Tolerancia cero”. La relación entre el Pentágono y Scouting America ha sido objeto de escrutinio por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien ha criticado abiertamente la inclusión de niñas y la aceptación de miembros abiertamente homosexuales desde 2014.

En 2024, Scouting America anunció su cambio de nombre para reflejar su compromiso con la inclusión. Hegseth ha sido un firme opositor a las iniciativas de DEI, trabajando para eliminar lo que él denomina “programas woke” del Pentágono. Si la relación se deteriora, los Scouts podrían perder acceso a instalaciones militares, lo que afectaría a los niños que participan en las tropas en bases estadounidenses en el extranjero.

A pesar de las tensiones, Parnell indicó que están cerca de llegar a un acuerdo que permitiría continuar el apoyo a Scouting America, siempre que la organización se comprometa a regresar a sus principios básicos. En respuesta, Scouting America emitió un comunicado en el que destacó su larga historia de casi 116 años como un pilar de los ideales estadounidenses, la buena ciudadanía, el servicio y la aventura para los jóvenes. La organización expresó su optimismo respecto a la comunicación del Pentágono y anticipa brindar más detalles en el futuro.