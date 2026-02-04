Vallejo defiende candidatura de Bachelet a la ONU y critica a Kast por su falta de apoyo claro

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, en medio de críticas de la oposición.

En una entrevista con Radio Infinita, Vallejo respondió a los cuestionamientos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó la postulación de Bachelet como “el peor amarre de este Gobierno”. La vocera respaldó las declaraciones del presidente Gabriel Boric, afirmando que es “frívolo leer todo en clave nacional” cuando se trata de una candidatura de tal envergadura internacional. “Es una chilena mujer que está siendo presentada por tres países de América Latina, dos de ellos los más grandes de la región. Llevarlo a la pelea como chica nacional es frívolo”, expresó Vallejo.

La ministra también criticó a los dirigentes de la futura administración de José Antonio Kast, sugiriendo que buscan deslegitimar el trabajo del actual gobierno. “Esta cuestión del amarre se enmarca en un relato más allá de la candidatura a Michelle Bachelet. Hay una intención de hacer que todo el trabajo que está haciendo el gobierno parezca un amarre”, indicó. Vallejo cuestionó la postura de la oposición, sugiriendo que su retórica podría llevar a la inacción del gobierno: “¿qué pretenden? ¿que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer?”.

Vallejo también se dirigió directamente a Kast, quien ha mantenido un silencio sobre su apoyo a la candidatura de Bachelet. “El presidente electo tuvo una reunión con Michelle Bachelet. Me imagino que probablemente sí abordaron este tema, pero no fue manifiesta su posición”, comentó.

En cuanto a las presiones de la UDI para que el Gobierno aclare qué otros países respaldarán la nominación de Bachelet, Vallejo se mostró cauta. “Sería muy poco prudente de mi parte anunciar que otros países están pensando en respaldar, porque le corresponde a esos países señalarlo”, afirmó.

La ministra también destacó que, tras el anuncio de Boric sobre la candidatura de Bachelet, el canciller Alberto van Klaveren instruyó a todas las embajadas chilenas a iniciar contactos con otros países para impulsar la postulación. “Esto se ha trabajado de manera seria, teniendo muy presente la envergadura del cargo del que estamos hablando. Es el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo”, concluyó Vallejo.

En otros temas, el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) mencionó que su salida se debió a que el Partido Comunista le “tendió una trampa”, mientras que el análisis del tiempo prevé nubosidad variable en la capital. Además, se anunció una alianza para apoyar a los deportistas de hockey en su desarrollo y proyección internacional. En el ámbito internacional, Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, mientras que en el mercado del salmón atlántico se observa una baja en los precios debido a una mayor oferta. Por último, el senador de la Comisión de Relaciones Exteriores expresó su apoyo a la nominación de Bachelet, aunque criticó la forma en que el Gobierno realizó el anuncio.