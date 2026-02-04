Los presidentes de Rusia y China reafirmaron su compromiso de cooperación con Venezuela y Cuba, mientras abordan la situación en Irán.

En una reciente videoconferencia, el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, expresaron su apoyo a la cooperación existente con Venezuela y Cuba, países aliados en América Latina. Esta declaración fue realizada por el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, quien destacó que ambos líderes discutieron sus enfoques sobre la situación en estos países. “Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana”, indicó Ushakov.

Además, los mandatarios dedicaron especial atención a la creciente tensión en torno a Irán. Putin informó a Xi sobre su reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, que tuvo lugar en el Kremlin el pasado 30 de enero. Durante esta conversación, ambos líderes expresaron su apoyo a Teherán en el contexto de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

El asesor ruso también mencionó que, al discutir temas de política exterior, Putin y Xi enfatizaron la importancia de la cooperación entre Rusia y China, lo que refuerza aún más su relación estratégica. Esta afirmación se produce en un momento en que el líder chino se encuentra en conversaciones con autoridades occidentales, quienes buscan diversificar sus acuerdos tras la negativa de Estados Unidos al multilateralismo.

En este contexto, varios aliados cercanos de Estados Unidos están explorando oportunidades con China, especialmente después de las tensiones generadas por los aranceles impuestos por Trump y sus controversiales declaraciones sobre Groenlandia. Recientemente, los primeros ministros británico y canadiense han realizado visitas a China, y se espera que la canciller alemana viaje a finales de mes.

Putin subrayó que la alianza en materia de política exterior entre Moscú y Beijing sigue siendo un factor estabilizador en un mundo cada vez más turbulento. Esta cooperación se enmarca en un panorama internacional complejo, donde las relaciones entre potencias están en constante evolución.