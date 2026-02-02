Alerta en cinco regiones de Chile: Se esperan tormentas eléctricas y fuertes lluvias este domingo, advierte la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un nuevo aviso de posibles tormentas eléctricas que afectará a cinco regiones del país, vigente desde la mañana hasta la noche de este domingo. Este aviso también incluye la posibilidad de “precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”, lo que podría reactivar los problemas causados por una tormenta que ya había impactado a la capital el día anterior.

Las regiones que se verán afectadas por estos fenómenos meteorológicos son la Región de Coquimbo, la Región de Valparaíso, la Región Metropolitana, la Región de O’Higgins y la Región del Maule. En cada una de estas regiones, se prevén tormentas eléctricas en áreas específicas como la cordillera, los valles precordilleranos y la cordillera costera.

La DMC advierte que emite un aviso cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, que pueden ser potencialmente peligrosos. En este contexto, la DMC recomienda a la población evitar actividades al aire libre que puedan exponer a las personas a estos riesgos.

Este nuevo aviso se produce tras los estragos que dejó la tormenta del sábado, que provocó situaciones críticas en diversas zonas de la capital, incluyendo un aluvión en Lo Barnechea que arrastró a una mujer en su vehículo. Además, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha calificado la situación en su comuna como “demoledora”, señalando que muchas personas han perdido todo debido a las intensas precipitaciones.

La DMC también ha informado que un sistema frontal se mantendrá en el país durante tres días, con vientos que podrían alcanzar hasta 70 km/h en algunas regiones. La población está instada a mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo y a tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.