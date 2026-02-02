Francisco Kaminski se distancia de Adriana Barrientos tras tensa llamada en vivo sobre la vida amorosa de Camila Andrade

Un momento inesperado y tenso se vivió en la última emisión del programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, cuando la panelista Adriana Barrientos reveló en vivo detalles sobre la vida sentimental de Camila Andrade, sugiriendo que la modelo había comenzado una nueva relación en las últimas semanas. La situación se tornó incómoda cuando Barrientos decidió llamar por teléfono a Francisco Kaminski, un amigo cercano, para que se enterara de la noticia directamente de ella.

La llamada, que inicialmente parecía ser una primicia, se convirtió en un cruce tenso. Al atender la llamada, Kaminski mostró desinterés por el tema y cortó la comunicación abruptamente, expresando: “No me interesa, amiguita”. Esta reacción sorprendió a los demás panelistas, quienes notaron que el conductor no estaba al tanto de que sus declaraciones se emitirían al aire.

La molestia de Kaminski se hizo evidente poco después, cuando Barrientos leyó en pantalla los mensajes de texto que él le envió, en los que manifestaba su descontento por la exposición pública. En uno de los mensajes, el locutor escribió: “Amiga, no me llames más al aire. Menos para cosas que no me importan, gracias… Esto no me beneficia en nada”. Estas palabras marcaron una clara distancia entre Kaminski y el contenido farandulero que se estaba discutiendo en el programa.

El episodio culminó con el evidente arrepentimiento de Barrientos, quien no anticipó que su intento de compartir información generaría tal nivel de incomodidad en su círculo cercano. La situación ha generado un debate sobre los límites de la privacidad y la exposición en el mundo del espectáculo, especialmente entre amigos y colegas.