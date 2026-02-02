Defensa de Ángela Vivanco apelará prisión preventiva en medio de críticas al Juzgado de Garantía y respaldo del Ministerio Público

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, principal imputada en la trama bielorrusa, anunció su intención de apelar la decisión que ordenó su prisión preventiva.

Vivanco, quien enfrenta acusaciones por tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos, presentará su recurso ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo legal de cinco días, que finaliza este miércoles. La Corte deberá evaluar la legalidad y proporcionalidad de la medida cautelar impuesta por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que consideró que existen suficientes antecedentes para justificar la prisión preventiva, dada la gravedad de los delitos y su posible impacto en la independencia del sistema judicial y la confianza pública.

El tribunal argumentó que la naturaleza de los delitos atribuidos a Vivanco, así como las elevadas penas que podrían derivarse de estos, justifican la decisión de mantenerla en prisión. Sin embargo, su abogado defensor, Jorge Valladares, sostiene que el análisis realizado por el tribunal fue preliminar y que no se ha demostrado la existencia de un acuerdo corruptor, que es un elemento clave en el delito de cohecho. Valladares cuestionó la utilización de la prisión preventiva como una forma de presión para obtener colaboraciones en la investigación.

Desde el Ministerio Público, la fiscal Carmen Gloria Wittwer defendió la resolución del tribunal, subrayando que se validó la declaración de Gabriel Silber y Eduardo Lagos, que fue uno de los puntos más debatidos durante la audiencia. Wittwer también destacó que Vivanco es la única imputada en este caso, ya que los otros ministros involucrados no tenían vínculos de amistad ni intereses económicos en los fallos cuestionados.

La apelación de Vivanco será crucial para determinar si permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación o si se modificará su régimen cautelar.