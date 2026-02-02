Tragedia en San Clemente: madre e hijo hallados sin vida en piscina, conmoción en la comunidad tras el hallazgo

Una tragedia familiar se ha desatado en San Clemente, región del Maule, tras el hallazgo de los cuerpos de una madre y su hijo en una piscina.

El descubrimiento ocurrió en la tarde del sábado en un domicilio particular situado en el camino a Quebrada del Agua, específicamente a la altura del kilómetro 2. Según reportes de La Radio, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó al lugar para confirmar el fallecimiento de ambas personas, quienes aparentemente habrían muerto ahogadas.

Ante la gravedad de la situación, el fiscal de flagrancia ha ordenado la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso. Asimismo, se ha desplazado al lugar personal del laboratorio de Criminalística de la PDI para realizar las indagaciones pertinentes.

El hecho fue inicialmente reportado por testigos que alertaron a Carabineros, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad de San Clemente, donde los vecinos se encuentran consternados por la tragedia que ha afectado a esta familia.