Bono Marzo 2026: Se revelan fechas de pago y aumento del Aporte Familiar Permanente para apoyar a las familias chilenas

El Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo, se reajustará a $66.834 para el año 2026, según anunció la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Este incremento respecto a los $64.574 del año anterior busca mitigar el impacto de las variaciones en el costo de la vida para las familias chilenas.

El calendario de pagos se ha estructurado en tres fases, comenzando el 15 de febrero. En esta primera etapa, se beneficiarán aquellos que reciben el Subsidio Familiar o que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, quienes habitualmente cobran estas ayudas a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

La segunda fase de pagos se iniciará el 1 de marzo, dirigida a quienes reciben sus beneficios del IPS en la primera mitad del mes, así como a los pensionados que acrediten cargas familiares. Finalmente, la tercera fase comenzará el 15 de marzo, destinada a trabajadores y pensionados de entidades externas al IPS que reciben Asignación Familiar o Maternal.

Los beneficiarios de esta última fase podrán consultar su fecha y lugar de pago a través del portal oficial aportefamiliar.cl, donde también tendrán la opción de recibir el depósito directamente en su CuentaRUT de BancoEstado.

Para acceder a este beneficio, es esencial haber tenido vigentes los beneficios de Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, o pertenecer al programa Chile Solidario y al Ingreso Ético Familiar hasta el 31 de diciembre del año anterior. El aporte se otorgará por cada carga familiar acreditada o por el grupo familiar en su conjunto, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que la asignación se procesará automáticamente para quienes cumplan con los requisitos establecidos.