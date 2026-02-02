Emilia Schneider advierte sobre retrocesos en derechos y promete una oposición firme ante el gabinete de José Antonio Kast

La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, ha expresado su preocupación por el futuro de los derechos en Chile ante la inminente llegada al poder del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el cargo en marzo de 2024. Schneider, quien se convirtió en la primera parlamentaria transgénero del país en 2021, advierte sobre el riesgo de retrocesos en derechos, libertades y garantías democráticas bajo un gobierno de ultraderecha.

En un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, donde el Partido Socialista ha congelado su participación en la alianza, Schneider enfatiza la necesidad de unidad entre las fuerzas de oposición. “No podemos darnos el lujo de dividirnos frente a un gobierno de ultraderecha”, afirmó, subrayando que la oposición debe ser firme y propositiva ante las políticas que se avecinan. La diputada también criticó el nombramiento de ministros por parte de Kast, señalando que, a pesar de un discurso moderado, las designaciones no han dado buenas señales a la ciudadanía.

Schneider destacó que desde marzo, con la llegada de Kast, existe un riesgo real de retroceso en derechos fundamentales, especialmente para las mujeres y la comunidad LGBTQ+. “Chile Vamos se subió a ese carro hace mucho rato”, indicó, refiriéndose a la ofensiva internacional de la ultraderecha contra los derechos de las personas trans. La diputada también se mostró crítica con respecto a la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, cuyas posiciones políticas han sido consideradas contrarias a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

En cuanto a la Ley Naín-Retamal, que ha generado divisiones dentro del oficialismo, Schneider considera que las diferencias son legítimas y deben ser discutidas sin confrontaciones. Sin embargo, enfatiza que la prioridad debe ser actuar en unidad para enfrentar el nuevo gobierno. “La gente no nos quiere ver peleando entre nosotros, nos quiere ver actuando en unidad porque nos eligieron para ser oposición a un gobierno que podría retroceder en derechos”, afirmó.

La diputada también abordó la importancia de la reforma tributaria que propone Kast, que, según ella, beneficiará al gran empresariado. Schneider subrayó que la oposición debe ser capaz de presentar alternativas y propuestas, no solo oponerse a las iniciativas del nuevo gobierno.

En el ámbito legislativo, Schneider mencionó que el gobierno de Gabriel Boric aún tiene pendientes importantes, como la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la implementación de salas cuna, que son urgencias para la ciudadanía. Además, destacó que el Congreso ha logrado avanzar en otros proyectos, como la mejora de la educación pública y la ley de convivencia educativa.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a la unidad de la oposición, incluyendo a la Democracia Cristiana, para enfrentar los desafíos que se avecinan y garantizar que no se retroceda en los derechos adquiridos. Schneider concluyó que la lucha por los derechos de las personas trans y la igualdad de género debe continuar, y que la oposición estará vigilante ante cualquier intento de retroceso en estos temas.