Búsqueda de dos desaparecidos en ríos Bío Bío y Bureo se reanuda este domingo tras intensas labores de rescate

Este domingo se reiniciarán las operaciones de búsqueda de dos personas desaparecidas en los ríos Bío Bío y Bureo, en la región del Bío Bío.

La primera de las emergencias ocurrió en el río Bureo, en la localidad de Negrete, que limita con Mulchén. Según información proporcionada por Radio Bío Bío, dos individuos estaban pescando en un bote en el sector de Munilque cuando cayeron al agua. Uno de ellos logró salir nadando, pero el otro permanece desaparecido.

A pesar de los intensos esfuerzos de los equipos de emergencia durante el sábado, no se logró localizar al hombre extraviado. Las autoridades utilizaron drones para sobrevolar la zona, pero no se obtuvieron resultados positivos en la búsqueda.

Por otro lado, en San Rosendo, un hombre también cayó al río Bío Bío por razones que aún están bajo investigación. En este caso, el grupo Gersa llevó a cabo una búsqueda acuática que se extendió hasta altas horas de la noche, sin éxito en la localización del desaparecido.

Las labores de búsqueda se reanudarán este domingo con la esperanza de encontrar a ambos hombres desaparecidos en las aguas de los ríos de la región.