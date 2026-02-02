Silvia Santelices: La icónica villana de Papi Ricky regresa al cine a sus 85 años con nueva película en 2026

Silvia Santelices, reconocida actriz chilena, ha tenido una carrera destacada en la televisión y el cine, y se prepara para regresar a la pantalla grande en 2026.

La actriz, que ha sido parte fundamental de la historia de las teleseries chilenas, es conocida por su participación en producciones emblemáticas como “Papi Ricky” y “Brujas”. Santelices, quien estudió actuación en la Academia de Arte Dramático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó su carrera en 1967 con la telenovela “Los días jóvenes”, donde interpretó a Ignacia Duarte, un papel que la catapultó a la fama. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en 15 producciones de Canal 13, incluyendo títulos como “Fuera de control” y “Soltera otra vez 2”, así como en 10 teleseries de TVN, destacando en “Pobre Rico” y “Reserva de familia”.

Su última aparición en televisión fue en 2016, cuando interpretó a Ester Lynch en “Veinteañero a los 40”, marcando el final de una carrera de 48 años en la pantalla chica. Además de su trabajo en teleseries, Santelices ha participado en películas como “Vacaciones en familia” y “Hecho bolsa”, siendo esta última su última actuación en el cine en 2015.

En su vida personal, Santelices fue simpatizante de la Unidad Popular y se exilió en Venezuela tras el golpe de Estado de 1973, regresando a Chile en 1978. También ha tenido una carrera política, siendo elegida concejala de Rancagua en tres ocasiones entre 2008 y 2021, representando al Partido Socialista.

Recientemente, en octubre de 2025, la actriz sufrió un accidente durante una función de la obra “La pérgola de las flores”, donde cayó detrás del escenario y permaneció inconsciente por más de una hora. A pesar de los mareos que experimentó tras el incidente, Santelices continuó actuando y participó en el festival Teatro al Aire Libre de Rancagua en enero de 2026, en la obra “Divorcio a la Chilena”.

A sus 85 años, Silvia Santelices se prepara para retomar su papel de Matilde Olazábal en la secuela de “Papi Ricky”, cuyo estreno está programado para agosto de 2026, lo que marca un nuevo capítulo en su ilustre carrera.