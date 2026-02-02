Vasco Moulian revela su visión sobre el futuro de TVN y su deseo de aportar con ideas innovadoras y creativas

Este lunes, el programa ‘Fiebre de Baile’ (FDB) culminará su exitosa temporada en el Movistar Arena de Santiago, marcando su regreso a la televisión tras 13 años de ausencia. Vasco Moulian, jurado del programa, ha compartido su perspectiva sobre el fenómeno que ha capturado la atención del público chileno.

Moulian, quien ha sido parte del jurado junto a Raquel Argandoña, los Power Peralta y Edymar Acevedo, destacó la estrategia detrás del éxito del programa. En declaraciones a BioBioChile, explicó que la decisión de programar FDB fue una jugada intuitiva de Julio César Rodríguez, director de programación de Chilevisión, para contrarrestar la competencia de otros programas como ‘Mundos Opuestos’ y ‘El Internado’. “Fue como contraprogramar”, afirmó Moulian, quien también subrayó la importancia de ofrecer un contenido más artístico y narrativo.

El jurado también reflexionó sobre la dinámica del programa, que combina elementos de realidad y entretenimiento. “El programa tiene eso de 80% de realidad y de 20% de reality”, comentó, haciendo hincapié en cómo los jurados influyen en el desarrollo de los conflictos entre los participantes. Moulian se mostró satisfecho con su rol, señalando que su enfoque busca abrir discusiones y mantener el interés del público.

En cuanto a su experiencia en televisión, Moulian expresó su alegría por regresar a la pantalla a los 53 años, destacando que este momento ha sido uno de los más masivos de su carrera. “A nivel de exposición, sí. Creo que el más importante de mi vida fue cuando era ejecutivo”, indicó, refiriéndose a su tiempo en Canal 13.

Además, Moulian compartió su opinión sobre el nuevo ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, a quien considera un defensor de la cultura en un contexto gubernamental que busca reducir ministerios. “Espero que defienda lo importante que es la cultura para el país”, afirmó, resaltando la sensibilidad de Undurraga hacia la cultura popular.

Por último, Moulian también se refirió a su interés en el futuro de TVN, sugiriendo que una alianza público-privada podría ser clave para superar la crisis que enfrenta la señal. “TVN es una mina de oro, es una marca superpotente”, concluyó, enfatizando la necesidad de inyección de energía y eficiencia del sector privado para revitalizar la estación.