Intensas lluvias causan aluviones en Farellones y graves inundaciones en Maipú: Comunas de la Región Metropolitana en alerta

Una intensa tormenta ha causado aluviones en Farellones y severas inundaciones en Maipú, afectando a diversas comunas de la Región Metropolitana de Chile.

Este sábado, las fuertes lluvias en la Región Metropolitana activaron quebradas en Farellones, específicamente en la comuna de Lo Barnechea, lo que llevó al municipio a emitir un llamado a la población para que permanezca en sus hogares y evite transitar por la Ruta G-21. Las autoridades informaron que equipos de emergencia están trabajando en la zona para mitigar los efectos de la tormenta. En un comunicado en Instagram, el municipio advirtió sobre la activación de la Quebrada de Ñilhue y la situación en el sector de Huallalolén con el Cajón, instando a la comunidad a mantenerse alerta.

En Maipú, las lluvias provocaron el colapso de varias calles en el sector de Villa Los Héroes, donde los vecinos reportaron inundaciones significativas. Un residente compartió en redes sociales que “verdaderos bombazos” se escucharon y que en solo cinco minutos las calles quedaron completamente anegadas. Además, se han recibido informes de inundaciones en el sector de El Abrazo, donde el agua ha comenzado a ingresar a algunas viviendas, especialmente en la intersección de 4 Poniente con José Manuel Borgoño.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes han compartido sus experiencias en redes sociales, destacando la intensidad de la tormenta y sus efectos inmediatos. Las autoridades meteorológicas han pronosticado que el sistema frontal continuará afectando la región durante los próximos días, con vientos que podrían alcanzar hasta 70 km/h, lo que ha llevado a la emisión de un aviso para tres regiones del país.

La comunidad se mantiene atenta a las recomendaciones de las autoridades y a los pronósticos del tiempo, mientras los equipos de emergencia trabajan para atender las necesidades de los afectados por las inundaciones y aluviones.