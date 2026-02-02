Festival de Las Condes: Ana Torroja, Luis Slimming y Luis Jara brillan en la última noche del evento

Este viernes 30 de diciembre se llevó a cabo la primera jornada del Festival de Las Condes, un evento que fue transmitido por Chilevisión y que contó con la animación de Diana Bolocco y Cristián Riquelme. La segunda y última noche del festival promete ser igualmente emocionante, con la destacada cantante española Ana Torroja como artista principal, quien interpretará tanto sus éxitos en solitario como los clásicos de su antigua banda, Mecano.

El programa de la noche también incluye al humorista Luis Slimming, conocido como “Don Comedia”, quien ha ganado popularidad en importantes escenarios de Chile, incluyendo el Festival de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué. Para cerrar el festival, el comediante Luis Jarava se encargará de poner el broche final a esta celebración en el Parque Padre Hurtado, ubicado en la zona nororiente de la región Metropolitana.

En cuanto a la audiencia, la primera noche del Festival de Las Condes logró captar la atención de 660 mil espectadores en promedio entre las 21:50 y las 22:00 horas, según datos de La Cuarta. El momento de mayor sintonía se produjo durante la actuación del comediante Claudio Michaux, quien alcanzó un peak de 910 mil televidentes. En comparación, Canal 13 registró un promedio de 305 mil personas, TVN alcanzó 183 mil y Mega se quedó en 165 mil, ocupando el cuarto lugar en la preferencia del público.

Chilevisión también tiene programados otros eventos para el mes de febrero, incluyendo el Festival Vibra Fest Parral los días 6 y 7, el Festival en el Corazón de la Patagonia en Coyhaique el 13 y 14, y Vive el Folklore en Limache el 19 y 20.