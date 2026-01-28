Gobierno critica a la UDI y a Kast por frenar avance de sala cuna universal en medio de tensiones políticas

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó fuertemente a la Unión Demócrata Independiente (UDI) por obstaculizar el avance del proyecto de sala cuna universal en el Congreso, y también cuestionó al presidente electo, José Antonio Kast, por enviar una “señal confusa” respecto a la iniciativa. La situación se agrava tras la falta de convocatoria a la Comisión de Educación del Senado, lo que ha impedido el progreso del trámite legislativo.

En una entrevista con Radio Duna, Vallejo expresó su descontento, afirmando: “Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación. Hemos venido itinerando en un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedad civil y también el mundo político y parlamentario para poder encontrar un acuerdo que permita sacar adelante esta demanda por años esperada de la sociedad civil y particularmente las mujeres”. La ministra calificó la actitud de la UDI como “muy mezquina”, destacando que el diálogo ha sido constante y flexible.

Vallejo también se refirió a la postura de Kast, quien, tras conversaciones con el presidente Gabriel Boric, parece haber puesto obstáculos al avance del proyecto. “Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto”, comentó la ministra, sugiriendo que esto ha complicado las negociaciones.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se unió a las críticas, lamentando que no se haya podido avanzar en la sala cuna universal a pesar de contar con acuerdos técnicos y políticos. En declaraciones a Radio ADN, Lobos indicó: “Lamentamos muchísimo que a pesar de los esfuerzos y que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio político -también con las fuerzas de la oposición- finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación”.

Lobos subrayó que el debate sobre la sala cuna universal ha sido una preocupación de más de veinte años, y recordó que se había presentado una indicación sustitutiva al proyecto del expresidente Sebastián Piñera en 2024, reconociendo que esta es una demanda histórica de las mujeres en Chile. La ministra expresó su esperanza de que el receso estival permita retomar las conversaciones, aunque reconoció que el no haber podido avanzar esta semana complica la situación.

“Sin duda el no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático importante para Chile”, concluyó Lobos.

En el contexto actual, se espera que las tensiones políticas continúen mientras se busca avanzar en esta y otras iniciativas legislativas, con la mirada puesta en el próximo período legislativo.