Obras de reconstrucción de la Escuela Especial Ñielol en Temuco presentan dos meses de atraso y sin fecha de entrega clara

Las obras de reconstrucción de la Escuela Especial Ñielol en Temuco, región de La Araucanía, presentan un retraso de al menos dos meses y se espera que finalicen en el segundo semestre de 2026.

El proyecto, que implica una inversión de 15 mil millones de pesos, tiene como objetivo ofrecer un moderno establecimiento educativo para 300 niños y niñas de la ciudad y la región. A pesar de que los avances en la obra alcanzan un 65%, el director del Departamento de Obras de la Municipalidad de Temuco, Mauricio Cruz, confirmó el atraso en la construcción. Cruz también mencionó que el sitio de los hallazgos arqueológicos está aislado mientras se espera la investigación y las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales.

Reynier Campos, presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial Ñielol, expresó que no cuentan con una fecha clara para la entrega del nuevo establecimiento. Según un informe de la constructora a cargo, se había previsto que la obra culminara en agosto, pero la municipalidad está trabajando para acelerar los trabajos y evaluar la posibilidad de una entrega parcial. Esto permitiría que los estudiantes, actualmente ubicados en la Escuela José Miguel Carrera de Santa Rosa, puedan trasladarse al renovado recinto educativo.