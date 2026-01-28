Germán Valenzuela regresa a la televisión en “Buenos Días a Todos” tras casi 20 años de ausencia y sorprende a todos

El periodista Germán Valenzuela hizo su regreso a la televisión en el matinal “Buenos Días a Todos” casi 20 años después de su última aparición en el programa.

Este martes, Valenzuela se conectó desde Cochamó para hablar sobre el hundimiento de una embarcación en el estuario de Reloncaví, un trágico suceso que ha dejado hasta el momento tres fallecidos y tres desaparecidos. Durante la transmisión, el conductor Simón Oliveros recordó con cariño la trayectoria de Valenzuela en TVN, donde fue parte del programa desde 1991 hasta 2004. “Te mandamos un gran abrazo, histórico periodista acá del Buenos Días a Todos”, expresó Oliveros, quien también destacó el aprecio que se tiene por él en el canal.

Germán Valenzuela, quien se consolidó como un referente en la televisión chilena, continuó su carrera en Canal 13 desde 2005 hasta 2007, pero luego decidió alejarse de la pantalla chica. En ese momento, el periodista manifestó que la creciente masificación de la farándula en la televisión le hizo sentir que ya no tenía un lugar en el medio. “Cuando entró fuerte la farándula sentí que no tenía nada más que hacer en pantalla”, comentó en una entrevista posterior a su retiro.

Tras su salida de la televisión, Valenzuela se trasladó al sur de Chile, donde se dedicó a la gastronomía y al turismo circular. En 2020, el periodista reveló que se sometió a un bypass gástrico, lo que le permitió perder 36 kilos. En ese entonces, Valenzuela compartió que había alcanzado un peso de 106 kilos y que su salud se estaba viendo comprometida por enfermedades como resistencia a la insulina, hipertensión y apnea del sueño. “Se me estaban agregando enfermedades que me llevaban galopando a la diabetes en tres o cuatro meses”, relató sobre su situación antes de la cirugía.

El regreso de Valenzuela a la televisión ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes lo recuerdan con aprecio por su contribución al medio durante sus años de carrera.