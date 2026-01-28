Milei desata la euforia en Mar del Plata: canta con Fátima Florez y lanza críticas a Cristina Kirchner

Javier Milei, presidente de Argentina, sorprendió a sus seguidores al subir al escenario en un espectáculo de su expareja, Fátima Florez, en Mar del Plata, donde también aprovechó para criticar a la oposición.

Durante el evento, Milei interpretó la canción “El rock del gato”, un popular tema de la banda Ratones Paranoicos, junto a Florez. La actuación, que duró aproximadamente cinco minutos, fue seguida por el continuo show de la vedette. En su intervención, Milei expresó su agradecimiento a Florez, destacando su talento y dedicación: “Es una artista fuera de serie, una persona con muchísimo talento y una gran trabajadora”.

Posteriormente, el mandatario se trasladó a la cumbre denominada La Derecha Fest, donde ofreció un discurso que incluyó críticas a sus adversarios políticos. En un momento, se burló de Cristina Kirchner, ex presidenta de Argentina, quien actualmente se encuentra bajo arresto. Milei afirmó: “La única prisión debería ser para los chorros, como la señora, y no solo para ella, también para los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios”.

Además, el presidente elogió a Elon Musk, a quien calificó como “el mejor empresario de la historia”, y criticó a aquellos que, según él, tienen vínculos corruptos con el Estado. “El único monopolio malo es el que está generado por la ley, porque si es un proceso virtuoso queda un solo competidor, ustedes no tienen por qué agredirlo”, añadió Milei.

El evento también contó con la participación de figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez, conocidos por sus posturas en contra del matrimonio igualitario y el aborto, así como la diputada Lilia Lemoine y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

La visita de Milei a Mar del Plata comenzó la noche anterior, donde fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. El presidente se alojó en el hotel Hermitage, acompañado de su hermana Karina Milei, y a pesar de un fuerte operativo de seguridad, mantuvo un contacto cercano con el público.