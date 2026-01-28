Cuerpos de cuatro tripulantes hallados en Cochamó tras naufragio del Koñimo I: Buscan a los dos restantes

Este miércoles se confirmó el hallazgo de un cuarto tripulante sin vida tras el naufragio de la embarcación Koñimo I en el Estuario de Reloncaví, región de Los Lagos.

El incidente, que tuvo lugar en la madrugada del martes en el sector de Ralún, dejó un saldo de seis desaparecidos. La embarcación, que contaba con matrícula 3349 del puerto de Coronel, se encontraba realizando labores en un centro de cultivo de salmón cuando ocurrió el hundimiento. Hasta el momento, se han recuperado cuatro cuerpos, mientras que dos tripulantes continúan desaparecidos.

Las autoridades han informado que el personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo los peritajes necesarios bajo la supervisión de la fiscalía. Este trabajo es parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del naufragio y la situación de los tripulantes.

En total, ocho personas estaban a bordo de la Koñimo I en el momento del accidente. De ellas, dos lograron llegar a la orilla por sus propios medios, mientras que los otros seis fueron reportados como desaparecidos. La búsqueda de los dos tripulantes restantes continúa, con la esperanza de que se puedan encontrar con vida.

El naufragio ha generado una gran preocupación en la comunidad local y ha puesto de relieve la importancia de la seguridad en las operaciones marítimas en la región. Las autoridades locales han expresado su compromiso de seguir trabajando en la búsqueda y en la investigación del caso.