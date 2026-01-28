Amazon despide a 16.000 empleados en su estrategia de inversión en inteligencia artificial y reducción de costos globales

Amazon ha anunciado un recorte de 16.000 empleos a nivel global, en un esfuerzo por reducir gastos y enfocar sus inversiones en inteligencia artificial.

La compañía de comercio electrónico Amazon comunicó oficialmente este miércoles a sus empleados que se llevarán a cabo despidos que afectarán a aproximadamente 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Esta decisión, que fue anticipada por medios estadounidenses, se enmarca en una estrategia más amplia de la empresa para optimizar sus operaciones y redirigir recursos hacia el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA).

Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología de Amazon, expresó en un mensaje a los empleados que “los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado”. La empresa también ha indicado que ofrecerá nuevas oportunidades laborales a algunos de los empleados afectados, siempre que sea posible.

Galetti añadió que para aquellos que no logren encontrar un nuevo puesto dentro de la compañía o que decidan no buscarlo, Amazon proporcionará apoyo para facilitar su transición a nuevas oportunidades laborales.

Este anuncio de despidos no es el primero que realiza Amazon en los últimos meses. En octubre, la empresa ya había informado sobre la eliminación de 14.000 empleos de oficina como parte de un plan de reestructuración en varias fases. Galetti comentó que la compañía ha estado trabajando para “fortalecer nuestra organización reduciendo los niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia”.

Además, dejó entrever la posibilidad de que se realicen más recortes en el futuro, afirmando que “quizá se pregunten si esto es el inicio de un nuevo ciclo en el que anunciaremos reducciones de envergadura cada pocos meses. No es nuestra intención. Pero, como siempre hemos hecho, cada equipo seguirá evaluando la titularidad, la velocidad y la capacidad de innovar para los clientes, y realizará los ajustes correspondientes”.

Estos recortes se producen en un contexto donde Amazon busca adaptarse a un mercado en constante cambio y a la creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial, un área en la que la empresa ha decidido invertir fuertemente.