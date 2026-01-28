¡Myke Towers regresa al Movistar Arena en abril de 2026 para un concierto inolvidable lleno de éxitos!

La superestrella puertorriqueña Myke Towers ha anunciado su regreso a Chile, donde se presentará el 23 de abril en el Movistar Arena, en un evento organizado por Iguana Producciones.

La venta de entradas para este esperado espectáculo comenzará hoy a las 12:00 del mediodía a través del sistema PuntoTicket. Myke Towers, reconocido como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial, ha expresado su entusiasmo por volver a conectar con su público chileno. En un mensaje dirigido a sus seguidores, el artista destacó: “Chile siempre ha sido una de las plazas que más amor me da desde el primer día. El apoyo que recibo de mis fanáticos allá es de otro nivel. Estoy contando los días para verlos en el Movistar Arena, cantar todos esos éxitos juntos y devolverles toda esa energía que siempre me entregan. Prepárense para este 23 de abril”.

Myke Towers llega a Chile en un momento destacado de su carrera, con billones de reproducciones en plataformas digitales. Durante su presentación, el artista interpretará una serie de éxitos globales, incluyendo “LALA”, que ha dominado el Top 50 de Spotify, así como su más reciente éxito multiplatino “La Falda”. Además, el repertorio incluirá clásicos como “La Curiosidad”, “Pareja del Año”, “Si se da”, “Girl” y “Explícito”.

Las entradas para el evento se ofrecerán a precios que no incluyen cargo por servicio, y se espera una gran demanda dada la popularidad de Myke Towers en la región.