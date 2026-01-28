Tragedia en el fútbol colombiano: Hincha del Atlético Bucaramanga asesinado tras violento enfrentamiento con barristas del Cúcuta Deportivo

Un violento enfrentamiento entre hinchas del Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga dejó un saldo trágico de un muerto y cinco heridos en Cúcuta.

El lamentable incidente ocurrió tras el partido de fútbol que se disputó el martes, donde ambos equipos empataron 2-2 en el estadio General Santander. Sin embargo, la celebración del encuentro se tornó en caos cuando los aficionados de ambos bandos se enfrentaron en una batalla campal, que se extendió fuera del recinto deportivo. Durante este altercado, un joven identificado como Camilo Andrés Rojas, seguidor del Atlético Bucaramanga, fue apuñalado en el pecho por hinchas del Cúcuta Deportivo. Rojas, quien trabajaba en una estación de servicio y estudiaba Medicina Veterinaria en la Universidad Cooperativa de Colombia, fue trasladado a un hospital, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El teniente coronel Ricardo Conde, de la policía colombiana, informó sobre el suceso, señalando que “como consecuencia de una riña llevada a cabo por ambas hinchadas, resultó lesionada una persona al parecer por un arma blanca”. Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen, que ha conmocionado a la comunidad futbolística del país.

Además de la víctima mortal, cinco personas resultaron heridas durante el enfrentamiento, lo que ha llevado a un llamado a la paz y a la reflexión sobre la violencia en el deporte. La situación ha generado un fuerte rechazo entre los aficionados y la sociedad en general, quienes piden medidas más estrictas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro.