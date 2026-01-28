“Fiebre de Baile 2” promete sorpresas: Futbolista Mauricio Isla podría unirse al elenco y reencuentro con Gala Caldirola

La nueva temporada de ”Fiebre de Baile” se prepara en Chilevisión, mientras la tensión y las polémicas continúan en su recta final.

El exitoso programa de entretenimiento, que ha capturado la atención del público chileno, está en plena fase de planificación para su segunda temporada. Según información revelada por el portal Infama, las conversaciones con varios rostros famosos ya están avanzadas, y algunos de ellos han comenzado a ensayar para el nuevo ciclo. Entre los nombres que se barajan para participar en esta nueva entrega se encuentran Mariela Sotomayor, Luis Mateucci, Junior Playboy, Disley Ramos, Tiago Correa, Gala Caldirola y Diego Venegas.

Además, se menciona que el futbolista Mauricio Isla podría estar en negociaciones para unirse al programa. Su posible inclusión no solo generaría un gran revuelo mediático, sino que también podría dar lugar a un reencuentro en pantalla con Gala Caldirola, su exesposa y madre de su hija, lo que añadiría un elemento de tensión y atractivo al show.

Mientras tanto, la actual temporada de ”Fiebre de Baile” se acerca a su gran final, programada para el miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena. Este evento promete ser un espectáculo de gran envergadura, comparable a un Super Bowl, e incluirá un show de medio tiempo con las actuaciones de los Power Peralta y Kidd Voodoo. La expectativa por el desenlace de esta temporada y el anuncio de la nueva entrega mantiene a los seguidores del programa en vilo.