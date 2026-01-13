BTS anuncia su esperado regreso a Chile con dos conciertos en 2026: fechas, precios y detalles de la venta de entradas

El grupo surcoreano BTS ha confirmado su regreso a los escenarios con dos conciertos en Santiago, Chile, programados para el 16 y 17 de octubre de 2026, como parte de su World Tour 2026-2027. Este anuncio ha generado una gran expectativa entre los fanáticos chilenos, conocidos como ARMY, quienes han estado esperando una confirmación oficial durante años.

La noticia fue divulgada por BigHit Music / HYBE, la compañía que gestiona a la banda, y marca el primer tour mundial completo de BTS tras el servicio militar obligatorio de sus integrantes. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el lugar donde se llevarán a cabo los conciertos, aunque se anticipa que será un estadio de gran capacidad, dada la magnitud del evento y la alta demanda en el país.

Aún no se ha anunciado la fecha de inicio de la venta de entradas, ni se han proporcionado detalles sobre la preventa o la venta general. Históricamente, las giras de BTS han incluido una preventa exclusiva para miembros ARMY a través de la plataforma Weverse, seguida de una venta general a través de boleteras locales como PuntoTicket o Ticketmaster Chile. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

En cuanto a los precios de las entradas, no hay cifras oficiales disponibles. Cualquier información que circule en redes sociales sobre costos no debe ser considerada como verídica. Se espera que, al igual que en giras anteriores, haya una variedad de precios que van desde sectores generales hasta experiencias VIP, dependiendo del recinto y la producción del evento.

Este tour es significativo no solo por el regreso de BTS, sino también porque incluye paradas en importantes ciudades de todo el mundo, como Ciudad de México, Los Ángeles, Londres, París, Tokio y São Paulo, lo que resalta la relevancia de Chile en el mapa musical internacional.

Los fanáticos en Chile son aconsejados a seguir únicamente los canales oficiales de BTS, HYBE y BigHit Music, y a estar atentos a las plataformas de venta de entradas para evitar caer en rumores sobre preventas y precios. Se prevé que, una vez que se inicie la venta, la demanda será alta y las entradas se agotarán rápidamente.