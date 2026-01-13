Chilota revela su dolorosa experiencia tras pelea entre Juan Pedro y Princeso en ‘Mundos Opuestos’

En el último episodio de “Mundos Opuestos”, Juan Pedro Verdier y Leonardo “Princeso” Vallana protagonizaron un intenso enfrentamiento que culminó en una casi pelea, justo antes del Juego de Salvación que definiría a los dos duelistas. Verdier, conocido como el “Hijo de Zeus”, expresó su frustración por ser considerado débil, señalando: “Estoy molesto porque me catalogan de débil, pero soy una de las personas que no llora, que no reclama, mientras otros son más fuertes y lloran o quieren irse eliminados”.

La tensión aumentó cuando Vallana, ex chico Mekano, confrontó a Verdier por sus comentarios, lo que provocó una respuesta airada del uruguayo. “La estrella acá y afuera soy yo, no tú. El rating soy yo”, afirmó Vallana, lo que intensificó el conflicto entre ambos. La situación se tornó tan candente que otros participantes del programa se mostraron alarmados ante la posibilidad de que la discusión se convirtiera en una pelea física.

Entre los que reaccionaron se encontraba Chilota, quien mostró una respuesta emocional inesperada. La influencer, que ha compartido su experiencia de haber estado en una relación violenta, se mostró visiblemente afectada por la confrontación. En una conversación con La Hora, Chilota reveló que la discusión le recordó momentos dolorosos de su pasado: “Yo estuve en una relación violenta, agresiva, donde me pegaban. Cuando escuché a Juan Pedro hablándole a Princeso, me acordé que mi ex me decía lo mismo cuando me pegaba. De hecho, recuerdo que la última vez que lo hizo me estaba ahorcando”.

Chilota admitió que nunca había experimentado una crisis emocional tan intensa en el encierro, agradeciendo a Verdier por acercarse a consolarla tras el altercado. Su reacción ha generado un debate sobre la salud mental y el impacto de las experiencias pasadas en situaciones de estrés, especialmente en un entorno tan competitivo como el de “Mundos Opuestos”.