Paula Escobar se despide de ‘Tolerancia Cero’ tras seis años, pero seguirá en CNN con ‘Influyentes’

La periodista Paula Escobar Chavarría ha dejado su puesto en el panel del programa ‘Tolerancia Cero’ tras seis años de participación, aunque permanecerá en el canal. La noticia fue divulgada por El Filtrador, que destacó los cambios en el programa de política justo al inicio de la temporada 2026.

El anuncio de su salida coincide con la programación de una entrevista con el presidente Gabriel Boric, que marcará el cierre de temporada y será el último episodio en el que Escobar participará como panelista. Este cambio se produce en un contexto de reestructuración en el canal, tras la adquisición de CHV por Jorge Carey, junto a Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann, quienes forman parte de Vytal Group.

A pesar de su despedida de ‘Tolerancia Cero’, Paula Escobar no abandonará CNN Chile, ya que continuará al frente de su programa de entrevistas ‘Influyentes’, que se emite todos los domingos. Hasta el momento, la periodista no ha hecho declaraciones sobre su salida del programa y CNN Chile no ha confirmado oficialmente la información.

Este cambio en el panel de ‘Tolerancia Cero’ se produce en un momento de transformación para el canal, que busca adaptarse a nuevas dinámicas y audiencias en el ámbito de la política y el entretenimiento.