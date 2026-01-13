Machado y González Urrutia desmienten al régimen: solo 56 excarcelaciones verificadas en Venezuela, no las 116 anunciadas

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han expresado su preocupación por la falta de cumplimiento del régimen de Nicolás Maduro respecto a la liberación de presos políticos, anunciada hace cinco días. En un comunicado emitido este martes, ambos políticos denunciaron que la cifra de 116 excarcelaciones, divulgada por el gobierno el 12 de enero, no refleja la realidad, ya que hasta el momento las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la liberación de 56 personas.

El anuncio de las excarcelaciones fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien lo hizo cinco días después de la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, los opositores han cuestionado la veracidad de esta información, afirmando que “no se corresponde con la realidad”.

Machado y Urrutia también denunciaron el sufrimiento que enfrentan los familiares de los detenidos, quienes no han recibido información sobre las listas de los liberados ni han sido notificados sobre el proceso de excarcelación. Esto ha llevado a que muchos familiares acampen frente a los centros de reclusión, gastando recursos limitados y poniendo en riesgo su salud. En su comunicado, enfatizaron que “cada día en prisión cuenta. La vida y salud de cientos de personas está en juego”, haciendo referencia a la reciente muerte de Edison José Torres Fernández, un preso político de 52 años, quien se convirtió en la octava víctima bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

Los líderes opositores reiteraron su postura de que no puede haber una transición política en Venezuela mientras existan presos políticos. Exigieron la “liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos”, subrayando la urgencia de la situación y la necesidad de garantizar la libertad de todos los ciudadanos perseguidos por motivos políticos.