BTS anuncia su esperado regreso a Chile con dos conciertos en octubre de 2026, ¡la ARMY está lista!

El grupo surcoreano BTS ha confirmado su gira mundial para 2026, que incluirá conciertos en Chile los días 16 y 17 de octubre.

La noticia fue anunciada por Bighit Music, el sello discográfico de la banda, y marca la tercera visita de BTS a Chile, tras sus exitosos conciertos en 2015 y 2017. Esta gira abarcará diversas regiones del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica y Australia, y se extenderá en 2027 a Japón y Oriente Medio, lo que promete una experiencia global para sus seguidores.

El regreso de BTS se produce después de una pausa temporal en 2024, cuando los miembros de la banda cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante este tiempo, los integrantes continuaron trabajando en proyectos individuales y lanzando material previamente grabado.

El fandom de BTS, conocido como ARMY, espera con gran expectativa los detalles sobre la venta de entradas, que se anunciarán en un futuro cercano. Además, se anticipa el lanzamiento de un nuevo álbum de la banda, programado para marzo de este año, lo que añade más emoción a su regreso.

Con este anuncio, BTS reafirma su estatus como uno de los grupos de K-pop más influyentes a nivel mundial, preparando a sus fans para una experiencia inolvidable en Chile y en el resto de su gira internacional.