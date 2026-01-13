Ministerio de Energía anuncia nuevo valor de inversión y cronograma para ampliación de Subestación Mulchén en Chile

El Ministerio de Energía de Chile ha actualizado el valor de inversión y el cronograma para la ampliación de la Subestación Mulchén.

A través del Decreto Exento N°328, el Ministerio de Energía ha fijado un nuevo valor de inversión (V.I.) y ha modificado el cronograma para la obra de ampliación de la Subestación Mulchén, así como el seccionamiento de la línea 1×220 kV Charrúa-Temuco. Esta acción se enmarca dentro de lo establecido por la Ley de Transición Energética, que permite la revisión de proyectos previa admisibilidad de la Comisión Nacional de Energía y con el pronunciamiento del Coordinador Eléctrico.

El nuevo valor de inversión para esta obra, que había sido determinado inicialmente en el Decreto N°11T de 2021, fue ajustado tras una solicitud de revisión presentada el 6 de junio por Alfa Transmisora de Energía S.A., propietaria del proyecto, y BBosch S.A., adjudicataria de la obra. El monto actualizado se establece en US$6.048.026.

Además, el Valor Anual de la Transmisión por Tramo (V.A.T.T.) se ha fijado en US$632.601, desglosado en varios componentes: la anualidad del valor de inversión es de US$470.516, el costo de operación, mantenimiento y administración asciende a US$96.768, y el ajuste por efecto de impuesto a la renta es de US$65.316.

Con el ajuste financiero, el Ministerio también ha actualizado el cronograma de ejecución de la obra, estableciendo que la ampliación de la Subestación Mulchén deberá estar construida y en operación a más tardar el 17 de marzo del próximo año.