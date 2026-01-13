Boric y Kast se reúnen en La Moneda para buscar un diálogo constructivo en medio de tensiones políticas y reproches

A las 08:00 horas de este jueves, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunirá nuevamente en el Palacio de La Moneda con el presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro que trasciende lo protocolar y se desarrolla en un contexto político tenso, marcado por intercambios de reproches y llamados a restablecer el diálogo institucional.

La reunión se produce tras días complicados en la relación entre ambos líderes, especialmente después de que Kast intensificara su crítica hacia el gobierno saliente en relación al proyecto de ley de reajuste del sector público, que incluye una disposición conocida como “norma de amarre”. Desde la oposición, Kast instó a los parlamentarios a rechazar esta iniciativa, lo que generó descontento en La Moneda, donde se esperaba un enfoque más cauteloso del presidente electo durante el proceso de transición.

El tono de la crítica se agudizó cuando Kast respondió a comentarios previos de Boric sobre los “líderes serviles” en el contexto de la situación en Venezuela, sugiriendo que había “tuits que envejecen mal”. Esta respuesta fue interpretada por el gobierno como un alejamiento de la prudencia que había caracterizado los primeros días tras el balotaje, lo que provocó incomodidad en el Ejecutivo.

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue uno de los más críticos, señalando que Kast había abandonado rápidamente el “traje de estadista” y cuestionando un posible regreso al tono de campaña, justo cuando el gobierno buscaba asegurar un cierre ordenado de su mandato y una transición sin contratiempos.

Sin embargo, el ambiente comenzó a relajarse tras un encuentro en el Congreso Futuro 2026, donde ambos líderes se saludaron cordialmente, lo que fue captado por las cámaras. En sus intervenciones, Kast adoptó un tono más conciliador, abogando por “construir” y evitar la polarización, mientras que Boric lo instó a avanzar en proyectos prioritarios para el gobierno, como el programa Sala Cuna para Chile, haciendo un llamado a no quedarse con la “peor versión” del adversario político.

Este gesto de acercamiento ha facilitado la reunión programada para este jueves, que tiene como objetivo retomar las coordinaciones necesarias para el traspaso de mando, a menos de dos meses de que Kast asuma oficialmente la presidencia el próximo 11 de marzo.

Es importante recordar que el día después de su victoria en la segunda vuelta, Boric recibió a Kast en La Moneda para una primera reunión de trabajo, donde el presidente en ejercicio expresó su disposición a compartir aprendizajes y experiencias de su administración, enfatizando la importancia de una transición “ordenada y ejemplar”. En esa ocasión, Boric destacó la necesidad de trabajar por el bienestar del país más allá de las diferencias políticas, un mensaje que parece buscar reafirmar en la cita de este jueves, donde ambos líderes deberán equilibrar sus diferencias con la responsabilidad institucional que exige el momento.