Meteotsunamis: ¿Podría Chile enfrentar un fenómeno similar al que dejó un muerto en Argentina?

Un meteotsunami en Argentina dejó un saldo trágico de un muerto y más de 30 heridos tras una ola de hasta 6 metros de altura.

El lunes, la costa argentina fue golpeada por un meteotsunami, un fenómeno meteorológico que se diferencia de los tsunamis tradicionales, ya que no es causado por sismos submarinos, sino por cambios bruscos en la presión atmosférica, tormentas intensas o fuertes ráfagas de viento. Este evento, que se presentó sin alertas previas claras, provocó una ola que arrastró a personas, vehículos y estructuras costeras, generando caos en la zona.

Los meteotsunamis, también conocidos como mini tsunamis, pueden alcanzar alturas de entre 2 y 6 metros y suelen presentarse en series de olas, lo que incrementa el riesgo para quienes intentan regresar al mar tras el primer impacto. La naturaleza impredecible de estos fenómenos es uno de sus mayores peligros, ya que a menudo el mar se retira repentinamente antes de que la ola golpee, lo que puede llevar a los bañistas a acercarse a la orilla, exponiéndose a un mayor riesgo.

Este tipo de olas ha sido registrado en diversas partes del mundo, incluyendo el mar Mediterráneo, Japón y Estados Unidos, aunque su conocimiento entre la población general es limitado. Especialistas advierten que ante un retiro brusco del mar o cambios repentinos en el comportamiento de las olas, es crucial alejarse de la costa y buscar refugio en zonas elevadas, incluso si no hay alertas oficiales.

En Chile, la meteoróloga Michelle Adam, de Canal 13, indicó que hasta el momento no se ha registrado un evento similar, aunque no se puede descartar completamente la posibilidad de que ocurra. Adam explicó que las condiciones en el lado argentino del continente son más propicias para la formación de meteotsunamis, debido a las temperaturas más cálidas del mar, que favorecen la evaporación y la inestabilidad atmosférica. En contraste, las condiciones en Chile son más adversas para la formación de estos fenómenos.

Cabe recordar que un evento de características similares ya se había presentado hace dos años en Mar del Plata, Argentina, aunque en esa ocasión no se registraron víctimas ni heridos, ya que ocurrió durante la noche.