El primer ministro de Groenlandia reafirma su lealtad a Dinamarca y rechaza las intenciones de Trump sobre la isla ártica

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reafirmó la preferencia de su país por permanecer bajo la soberanía de Dinamarca en lugar de ser gobernado por Estados Unidos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante una conferencia de prensa en Copenhague, Nielsen declaró: “Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegimos a Dinamarca”. Estas afirmaciones se producen en el contexto de las intenciones de Trump de anexar Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional.

Nielsen, de 34 años, enfatizó la importancia de la unidad entre Groenlandia y Dinamarca, afirmando: “Ha llegado el momento de mantenernos unidos”. Además, subrayó que Groenlandia “no está en venta” y que es un Estado de derecho, describiendo la presión sobre el territorio como “muy, muy grave”.

“El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental”, añadió el primer ministro.

El político groenlandés también destacó que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por sus propios habitantes, tal como se establece en el Estatuto de Autonomía, y concluyó su intervención diciendo: “Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos”.

Las tensiones surgieron después de que Trump manifestara su preocupación por la presencia militar de Rusia y China en la región, afirmando que no permitirá que estos países ocupen Groenlandia. En sus declaraciones, Trump cuestionó la soberanía danesa sobre la isla, sugiriendo que la historia de la colonización no garantiza derechos sobre el territorio.

Las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia están programadas para llevarse a cabo en la Casa Blanca, donde se espera que se aborden estas delicadas cuestiones de soberanía y seguridad.