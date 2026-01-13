María José Quintanilla arrasa en su debut con ‘Dale Play Verano’: el programa lidera el rating en Mega

El programa de concursos musicales “Dale Play Verano” de Mega, conducido por María José Quintanilla, tuvo un exitoso estreno, destacándose en el horario de las 18:30 a las 20:00 horas. Según datos de Kantar Ibope, el show logró un promedio de 502.273 espectadores por minuto, superando notablemente a su competencia, con un alcance total de 1.133.427 personas.

Durante el mismo periodo, los promedios de audiencia de otros canales fueron significativamente inferiores: Canal 13 alcanzó 339.490 espectadores, CHV tuvo 290.866 y TVN registró 271.941. Este rendimiento coloca a “Dale Play Verano” como líder indiscutido en su franja horaria.

El programa, que regresa tras cinco años de ausencia, promete entretener a la audiencia con concursos musicales innovadores. María José Quintanilla, conocida por su carrera como cantante de rancheras, ahora se pone al frente de este formato que combina desafíos creativos con la participación de celebridades y concursantes, quienes competirán por atractivos premios.

Los interesados en participar en “Dale Play Verano” pueden inscribirse a través de la página web de Mega o enviando un mensaje al número de celular +56 9 9404 6141, lo que abre la puerta a una emocionante experiencia de competencia y diversión durante las tardes de verano.